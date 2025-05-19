Бессент заявив що в разі зриву переговорів Росію чекають жорсткі санкції

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати та європейські союзники готові суттєво посилити санкційний тиск на Росію, якщо Кремль відмовиться від мирного діалогу з Україною. Він додав, що Дональд Трамп рішуче налаштований до прийняття такого рішення.

Про це повідомляє NBC News.

Реклама

Читайте також:

США готові запровадити жорсткі санкції проти Росії в разі зриву переговорів

За його словами, президент США Дональд Трамп "дуже чітко" окреслив цю позицію: у разі, якщо Володимир Путін не продемонструє готовності до переговорів "у дусі доброї волі", відповідь Заходу буде жорсткою.

Він також розкритикував санкційну політику адміністрації попереднього президента Джо Байдена і заявив, що вони були недостатньо ефективними.

"Що я можу вам сказати, так це те, що санкції були дуже неефективними за часів адміністрації Джо Байдена. Вони тримали їх на низькому рівні, бо боялися, що це підштовхне внутрішні ціни на нафту", — сказав Бессент.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що сенат готовий підтримати санкції проти Росії. Також він назвав терміни, коли це може стати можливим.

Кілька днів тому президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила подробиці про 17 пакет санкцій ЄС проти Росії.

Також президент Франції закликав Росію погодитися на 30-денне припинення вогню.