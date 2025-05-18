За словами Марко Рубіо, США дали РФ трішки часу, щоб досягти прогресу в переговорах з Україною

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Уряд США надавав Росії додатковий час для досягнення прогресу в мирних переговорах з Україною. Однак терпіння Вашингтона вичерпується, оскільки рішення про запровадження санкцій вже близьке до реалізації.

Про це в інтерв'ю CBS News заявив державний секретар США Марко Рубіо.

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Рубіо повідомив, що протягом останніх шести-семи тижнів адміністрація США чітко сигналізувала російській стороні про наміри впровадити санкції. Він зазначив, що законопроєкт про санкції отримав значну підтримку в Конгресі, і його прийняття є лише питанням часу.

"У республіканців вже 77 підписів. Ліндсі Грем вважає, що можуть дійти до 80 або навіть більше. І це просто факт, про який ми попереджали росіян упродовж кількох тижнів", — зазначив глава Держдепартаменту.

Попри наданий Російській Федерації час для досягнення дипломатичних рішень, Вашингтон був змушений зробити висновок, що необхідні додаткові заходи тиску. Рубіо підкреслив, що попереджав російську сторону про наслідки відсутності прогресу в мирних переговорах протягом майже двох місяців.

Він також повідомив, що республіканці в Конгресі, які спочатку намагалися надати президенту Трампу можливість досягти домовленостей з Росією, тепер переконані в необхідності запровадження санкцій.

Раніше повідомлялось, що Держсекретар США Марко Рубіо висловився на тему переговорів між Україною та РФ. Він заявив, що зараз вони виглядають "як глухий кут", і назвав спосіб все вирішити.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що єдиним реальним критерієм готовності Росії припинити війну є її згода на повне, безумовне та тривале припинення вогню.