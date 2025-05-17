Рубіо вважає, що розв'язати проблему переговорів може тільки особиста зустріч Трампа і Путіна

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо висловився на тему переговорів між Україною та РФ. Він заявив, що зараз вони виглядають "як глухий кут", і назвав спосіб все вирішити.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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На думку держсекретаря США, єдине, що може розв'язати цей глухий кут — це пряма розмова між Трампом і Путіним. Чиновник заявив, що президент США вже відкрито висловив бажання і впевненість, що така зустріч має статися, і цілком можливо, що незабаром.

"Ми точно зробили вже публічно виступи з цією пропозицією. Організація такої зустрічі потребує певної роботи. Гадаю, російська сторона теж висловила готовність. Тепер питання в тому, щоб усіх зібрати й вирішити де, коли й про що буде зустріч", — заявив Рубіо.

Роль Ватикану у посередництві переговорів

Водночас держсекретар США зазначив, що Ватикан цілком може стати місцем переговорів між Україною та РФ. Але тільки як місце зустрічі, адже Рубіо не став би називати Ватикан посередником у цих переговорах.

"Ми завжди будемо вдячні Ватикану за його готовність відігравати конструктивну та позитивну роль", — сказав Рубіо.

Нагадаємо, що 17 травня відбулася телефонна розмова між міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і держсекретарем США Марко Рубіо. Співрозмовники обговорили результати переговорів у Стамбулі щодо завершення війни в Україні.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що єдиним реальним критерієм готовності Росії припинити війну є її згода на повне, безумовне та тривале припинення вогню.