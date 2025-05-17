Рубио считает, что решить проблему переговоров может только личная встреча Трампа и Путина

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио высказался на тему переговоров между Украиной и РФ. Он заявил, что сейчас они выглядят "как тупик", и назвал способ все решить.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Как вывести переговоры из тупика

По мнению госсекретаря США, единственное, что может развязать этот тупик — это прямой разговор между Трампом и Путиным. Чиновник заявил, что президент США уже открыто выразил желание и уверенность, что такая встреча должна произойти, и вполне возможно, что вскоре.

"Мы точно сделали уже публично выступление с этим предложением. Организация такой встречи требует определенной работы. Думаю, российская сторона тоже выразила готовность. Теперь вопрос в том, чтобы всех собрать и решить где, когда и о чем будет встреча", — заявил Рубио.

Роль Ватикана в посредничестве переговоров

В то же время госсекретарь США отметил, что Ватикан вполне может стать местом переговоров между Украиной и РФ. Но только как место встречи, ведь Рубио не стал бы называть Ватикан посредником в этих переговорах.

"Мы всегда будем благодарны Ватикану за его готовность играть конструктивную и позитивную роль", — сказал Рубио.

Напомним, что 17 мая состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. Собеседники обсудили результаты переговоров в Стамбуле по завершению войны в Украине.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что единственным реальным критерием готовности России прекратить войну является ее согласие на полное, безусловное и длительное прекращение огня.