По словам Марко Рубио, США дали РФ немного времени, чтобы достичь прогресса в переговорах с Украиной

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Правительство США предоставляло России дополнительное время для достижения прогресса в мирных переговорах с Украиной. Однако терпение Вашингтона исчерпывается, поскольку решение о введении санкций уже близко к реализации.

Об этом в интервью CBS News заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

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Рубио сообщил, что в течение последних шести-семи недель администрация США четко сигнализировала российской стороне о намерениях ввести санкции. Он отметил, что законопроект о санкциях получил значительную поддержку в Конгрессе, и его принятие является лишь вопросом времени.

"У республиканцев уже 77 подписей. Линдси Грэм считает, что могут дойти до 80 или даже больше. И это просто факт, о котором мы предупреждали россиян в течение нескольких недель", — отметил глава Госдепартамента.

Несмотря на предоставленное Российской Федерации время для достижения дипломатических решений, Вашингтон был вынужден сделать вывод, что необходимы дополнительные меры давления. Рубио подчеркнул, что предупреждал российскую сторону о последствиях отсутствия прогресса в мирных переговорах в течение почти двух месяцев.

Он также сообщил, что республиканцы в Конгрессе, которые сначала пытались предоставить президенту Трампу возможность достичь договоренностей с Россией, теперь убеждены в необходимости введения санкций.

Ранее сообщалось, что Госсекретарь США Марко Рубио высказался на тему переговоров между Украиной и РФ. Он заявил, что сейчас они выглядят "как тупик", и назвал способ все решить.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что единственным реальным критерием готовности России прекратить войну является ее согласие на полное, безусловное и длительное прекращение огня.