Бессент заявил что в случае срыва переговоров Россию ждут жесткие санкции

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты и европейские союзники готовы существенно усилить санкционное давление на Россию, если Кремль откажется от мирного диалога с Украиной. Он добавил, что Дональд Трамп решительно настроен к принятию такого решения.

Об этом сообщает NBC News.

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По его словам, президент США Дональд Трамп "очень четко" обозначил эту позицию: в случае, если Владимир Путин не продемонстрирует готовности к переговорам "в духе доброй воли", ответ Запада будет жестким.

Он также раскритиковал санкционную политику администрации предыдущего президента Джо Байдена и заявил, что они были недостаточно эффективными.

"Что я могу вам сказать, так это то, что санкции были очень неэффективными во времена администрации Джо Байдена. Они держали их на низком уровне, потому что боялись, что это подтолкнет внутренние цены на нефть", — сказал Бессент.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что сенат готов поддержать санкции против России. Также он назвал сроки, когда это может стать возможным.

Несколько дней назад президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила подробности о 17 пакете санкций ЕС против России.

Также президент Франции призвал Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня.