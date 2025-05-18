Санкції проти Росії — Рубіо пригрозив жорсткішими обмеженнями

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Америка запровадить жорсткіші санкції проти Росії, якщо не вдасться досягти суттєвого прогресу в мирному процесі. Для цього є підтримка сенаторів.

Про це Марко Рубіо заявив в ефірі CBS News.

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За словами держсекретаря, законопроєкт Ліндсі Грема вже підтримують 77 сенаторів, але незабаром їх може стати 80.

"Ми неодноразово казали росіянам протягом майже двох місяців, що це станеться, якщо не буде досягнуто жодного прогресу. Тому я думаю, що зараз це тільки починає здійснюватися", — сказав Рубіо.

Він також сказав, що США не хочуть виконувати роль вічних посередників у переговорах України і РФ, мовляв, має бути і прогрес та документ від обох сторін.

"Він покаже, що обидві сторони йдуть на поступки і є реалістичними і раціональними у своєму підході, тоді, я думаю, ми зможемо відчувати себе добре, продовжуючи залишатися залученими до цього процесу. Якщо, з іншого боку, те, що ми бачимо, буде не дуже продуктивним, можливо, у нас буде інша оцінка. Я також згоден, що зрештою одна з речей, яка може допомогти зрушити цей глухий кут, — це пряма розмова між президентом Трампом і Путіним", — поділився державний секретар США.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський закликав натиснути жорсткими санкціями на РФ. За його словами, Росія не готова до закінчення війни.

Також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що єдиним реальним критерієм готовності Росії припинити війну є її згода на повне, безумовне та тривале припинення вогню.