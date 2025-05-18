Санкции против России — Рубио пригрозил более жесткими ограничениями

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Америка введет более жесткие санкции против России, если не удастся достичь существенного прогресса в мирном процессе. Для этого есть поддержка сенаторов.

Об этом Марко Рубио заявил в эфире CBS News.

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По словам госсекретаря, законопроект Линдси Грэма уже поддерживают 77 сенаторов, но вскоре их может стать 80.

"Мы неоднократно говорили россиянам в течение почти двух месяцев, что это произойдет, если не будет достигнуто никакого прогресса. Поэтому я думаю, что сейчас это только начинает осуществляться", — сказал Рубио.

Он также сказал, что США не хотят выполнять роль вечных посредников в переговорах Украины и РФ, мол, должен быть и прогресс и документ от обеих сторон.

"Он покажет, что обе стороны идут на уступки и являются реалистичными и рациональными в своем подходе, тогда, я думаю, мы сможем чувствовать себя хорошо, продолжая оставаться вовлеченными в этот процесс. Если, с другой стороны, то, что мы видим, будет не очень продуктивным, возможно, у нас будет другая оценка. Я также согласен, что, в конце концов, одна из вещей, которая может помочь сдвинуть этот тупик, — это прямой разговор между президентом Трампом и Путиным", — поделился государственный секретарь США.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал надавить жесткими санкциями на РФ. По его словам, Россия не готова к окончанию войны.

Также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что единственным реальным критерием готовности России прекратить войну является ее согласие на полное, безусловное и длительное прекращение огня.