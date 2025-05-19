Макрон провів консультації з Трампом і Стармером щодо війни в Україні

Президент Франції Емманюель Маркон. Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що закликає президента Росії Володимира Путіна прийняти пропозицію про 30-денне безумовне припинення вогню. Він заявив, що це буде найкращим показником, чи готова Росія до миру.

Про це Емманюель Макрон повідомив у соцмережі X.

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Про це Макрон повідомив у своїй офіційній заяві після переговорів, що відбулися у Києві та Тирані. За його словами, він провів вечірні телефонні консультації з президентом США Дональдом Трампом, прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Заява Еммануеля Макрона. Фото: скриншот

"Завтра президент Путін має продемонструвати, що він прагне миру, прийнявши 30-денне безумовне припинення вогню, запропоноване президентом Трампом і підтримане Україною та Європою", — зазначив Макрон.

Нагадаємо, раніше Еммануель Макрон окреслив, за яких умов готовий розширити ядерний захист для інших країн.

Кілька днів тому Емманюель Макрон заявив, що Росія відхилила пропозицію припинення вогню.

Тим часом, як повідомляють ЗМІ, між Макроном та Джорджиєю Мелоні виник конфлікт через переговори щодо миру в Україні.