Макрон заявив, що РФ проігнорувала вимоги США щодо перемовин і припинення вогню

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: aa.com.tr

Росіяни проігнорували вимоги США щодо перемовин. Також не було припинення вогню.

Як повідомляє телеканал BFMTV, про це, коментуючи розмову з Дональдом Трампом, повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

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Французький лідер заявив, що обговорив із Трампом ігнорування Росією вимог Штатів щодо перемовин і припинення вогню. Політик вважає це неприйнятним. На його думку не було "жодного припинення вогню та жодної зустрічі на рівні прийняття рішень".

У соцмережі Х президент Франції зазначив, що президент Путін укотре проігнорував пропозицію щодо беззастережного припинення вогню, яку висунули американці та підтримали Україна й європейці.

Nous avons eu à l’instant depuis l’Albanie une discussion avec le Président Trump.



Une nouvelle fois, le Président Poutine ne répond pas à la proposition de cessez-le-feu inconditionnel faite par les Américains et soutenue par l’Ukraine et les Européens.… pic.twitter.com/F16cVtbZcX — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 16, 2025

"Відмовляючись від припинення вогню та діалогу з Україною, Росія показує, що не хоче миру й намагається виграти час, продовжуючи війну", — написав політик.

Раніше Макрон заявив, що якщо РФ відмовиться від безумовного припинення воєнних дій, європейські країни запровадять відносно неї нові санкції. За його словами, таке може статися найближчими днями.

Також ми повідомляли, що президент Франції готовий розмістити французьку ядерну зброю в інших європейських країнах. Йдеться про Німеччину та Польщу.