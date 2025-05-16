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РФ проігнорувала вимоги щодо перемовин — заява Макрона

16 травня 2025 23:45
Чекарьова Марія - редактор
Макрон заявив, що РФ проігнорувала вимоги США щодо перемовин і припинення вогню
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: aa.com.tr
Чекарьова Марія - редактор

Росіяни проігнорували вимоги США щодо перемовин. Також не було припинення вогню.

Як повідомляє телеканал BFMTV, про це, коментуючи розмову з Дональдом Трампом, повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

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Французький лідер заявив, що обговорив із Трампом ігнорування Росією вимог Штатів щодо перемовин і припинення вогню. Політик вважає це неприйнятним. На його думку не було "жодного припинення вогню та жодної зустрічі на рівні прийняття рішень".

У соцмережі Х президент Франції зазначив, що президент Путін укотре проігнорував пропозицію щодо беззастережного припинення вогню, яку висунули американці та підтримали Україна й європейці.

"Відмовляючись від припинення вогню та діалогу з Україною, Росія показує, що не хоче миру й намагається виграти час, продовжуючи війну", — написав політик.

Раніше Макрон заявив, що якщо РФ відмовиться від безумовного припинення воєнних дій, європейські країни запровадять відносно неї нові санкції. За його словами, таке може статися найближчими днями.

Також ми повідомляли, що президент Франції готовий розмістити французьку ядерну зброю в інших європейських країнах. Йдеться про Німеччину та Польщу.

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