Макрон заявил, что РФ проигнорировала требования США по переговорам и прекращению огня

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: aa.com.tr

Россияне проигнорировали требования США о переговорах. Также не было прекращения огня.

Как сообщает телеканал BFMTV, об этом, комментируя разговор с Дональдом Трампом, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Французский лидер заявил, что обсудил с Трампом игнорирование Россией требований Штатов относительно переговоров и прекращения огня. Политик считает это неприемлемым. По его мнению, не было "ни одного прекращения огня и ни одной встречи на уровне принятия решений".

В соцсети Х президент Франции отметил, что президент Путин в очередной раз проигнорировал предложение о безоговорочном прекращении огня, которое выдвинули американцы и поддержали Украина и европейцы.

Nous avons eu à l'instant depuis l'Albanie une discussion avec le Président Trump.



Une nouvelle fois, le Président Poutine ne répond pas à la proposition de cessez-le-feu inconditionnel faite par les Américains et soutenue par l'Ukraine et les Européens.... pic.twitter.com/F16cVtbZcX - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 16 мая 2025 г.

"Отказываясь от прекращения огня и диалога с Украиной, Россия показывает, что не хочет мира и пытается выиграть время, продолжая войну", — написал политик.

Ранее Макрон заявил, что если РФ откажется от безусловного прекращения военных действий, европейские страны введут в отношении нее новые санкции. По его словам, такое может произойти в ближайшие дни.

Также мы сообщали, что президент Франции готов разместить французское ядерное оружие в других европейских странах. Речь идет о Германии и Польше.