Франція вже веде переговори з Німеччиною та Польщею про можливість розташування там ядерної зброї

Президент Франції Еммануель Макрон у робочому кабінеті. Фото: facebook.com/EmmanuelMacron

Президент Франції Еммануель Макрон готовий розмістити французьку ядерну зброю в інших європейських країнах. Він вже обговорює таку можливість з Німеччиною та Польщею, щоб ядерна зброя посилила їхній захистити від Росії.

Таку заяву лідер Франції зробив в інтерв'ю телеканалу TF1.

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Лідер Франції висунув три умови для поширення ядерного захисту на європейських союзників: Париж не платитиме за безпеку інших країн; будь-яке розгортання ядерної зброї Франції не повинно вичерпати її здатність захищатися; і будь-яке рішення про використання бомб залишатиметься виключно в руках президента Франції.

"Я визначу рамки для переговорів дуже офіційно в найближчі тижні та місяці, але ми вже почали роботу з умовами, про які я згадував", — сказав Макрон.

Політологи зазначають, що такі заяви Макрона лунають через те, що президент США Дональд Трамп хоче скоротити американську військову присутність у Європі та змусити європейські країни взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку. Протягом десятиліть США були головним гарантом європейської безпеки, значною мірою завдяки розміщенню атомної зброї та винищувачів на армійських базах у Європі.

Як повідомляє Financial Times, згідно з угодою про розподіл ядерної зброї з НАТО, ядерні бомби перебувають під контролем США, але вони призначені для перенесення та скидання літаками Бельгії, Німеччини, Греції, Італії, Нідерландів та Туреччини.



Європейські країни були шоковані очевидною готовністю Трампа підірвати трансатлантичний альянс, водночас вони побоюються, що Росія становитиме довгострокову загрозу як для України, так і для решти континентальної Європи.

Раніше Емманюель Макрон заявив, що в разі відмови Путіна погодитися на безумовне припинення воєнних дій, країни Європи запровадять проти РФ додаткові санкції. Причому це може статись вже найближчими днями.

А у Польщі відповіли на заяву спеціального посланника США з питань України та Росії Кіта Келлога який заявив, що Вашингтон обговорює з європейськими союзниками питання розгортання британських, французьких, німецьких та польських військ на захід від Дніпра.