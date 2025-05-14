Франция уже ведет переговоры с Германией и Польшей о возможности расположения там ядерного оружия

Президент Франции Эмманюэль Макрон в рабочем кабинете. Фото: facebook.com/EmmanuelMacron

Президент Франции Эммануэль Макрон готов разместить французское ядерное оружие в других европейских странах. Он уже обсуждает такую возможность с Германией и Польшей, чтобы ядерное оружие усилило их защиту от России.

Такое заявление лидер Франции сделал в интервью телеканалу TF1.

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Лидер Франции выдвинул три условия для распространения ядерной защиты на европейских союзников: Париж не будет платить за безопасность других стран; любое развертывание ядерного оружия Франции не должно исчерпать ее способность защищаться; и любое решение об использовании бомб будет оставаться исключительно в руках президента Франции.

"Я определю рамки для переговоров очень официально в ближайшие недели и месяцы, но мы уже начали работу с условиями, о которых я упоминал", — сказал Макрон.

Политологи отмечают, что такие заявления Макрона звучат из-за того, что президент США Дональд Трамп хочет сократить американское военное присутствие в Европе и заставить европейские страны взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. В течение десятилетий США были главным гарантом европейской безопасности, в значительной степени благодаря размещению атомного оружия и истребителей на армейских базах в Европе.

Как сообщает Financial Times, согласно договору о распределении ядерного оружия с НАТО, ядерные бомбы находятся под контролем США, но они предназначены для переноса и сброса самолетами Бельгии, Германии, Греции, Италии, Нидерландов и Турции.



Европейские страны были шокированы очевидной готовностью Трампа подорвать трансатлантический альянс, в то же время они опасаются, что Россия будет представлять долгосрочную угрозу как для Украины, так и для остальной континентальной Европы.

Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что в случае отказа Путина согласиться на безусловное прекращение военных действий, страны Европы введут против РФ дополнительные санкции. Причем это может произойти уже в ближайшие дни.

А в Польше ответили на заявление специального посланника США по вопросам Украины и России Кита Келлога, который заявил, что Вашингтон обсуждает с европейскими союзниками вопрос развертывания британских, французских, немецких и польских войск к западу от Днепра.