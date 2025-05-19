Макрон провел консультации с Трампом и Стармером по войне в Украине

Президент Франции Эмманюэль Маркон. Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что призывает президента России Владимира Путина принять предложение о 30-дневном безусловном прекращении огня. Он заявил, что это будет лучшим показателем, готова ли Россия к миру.

Об этом Эмманюэль Макрон сообщил в соцсети X.

Реклама

Читайте также:

Макрон призвал Россию принять предложение о прекращении огня

Об этом Макрон сообщил в своем официальном заявлении после переговоров, состоявшихся в Киеве и Тиране. По его словам, он провел вечерние телефонные консультации с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Великобритании Кейром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Заявление Эммануэля Макрона. Фото: скриншот

"Завтра президент Путин должен продемонстрировать, что он стремится к миру, приняв 30-дневное безусловное прекращение огня, предложенное президентом Трампом и поддержанное Украиной и Европой", — отметил Макрон.

Напомним, ранее Эмманюэль Макрон очерти, при каких условиях готов расширить ядерную защиту для других стран.

Несколько дней назад Эмманюэль Макрон заявил, что Россия отклонила предложение прекращения огня.

Между тем как сообщают СМИ, между Макроном и Джорджией Мелони возник конфликт из-за переговоров по миру в Украине.