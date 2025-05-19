Мерц згладжує конфлікт Мелоні та Макрона через переговори щодо України

Італію відсторонили від переговорів через її позицію — подробиці
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив посередником у суперечці, яка виникла між Римом і Парижем після того, як прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні не була включена до останніх переговорів лідерів ЄС і США. Ці переговори стосувалися перемир'я між Україною та Росією.
Про це повідомляє The Financial Times.
Макрон публічно розкритикував Мелоні
Суперечка спалахнула 16 травня, коли президент Франції Еммануель Макрон публічно розкритикував Мелоні за поширення "неправдивої інформації". Він наголосив, що прем'єр-міністерка Італії справді була на саміті лідерів ЄС, де зібралося понад 40 європейських лідерів, серед яких був і президент України.
Але Мелоні не приєдналася до лідерів Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі, які того дня провели окремі консультації щодо результатів російсько-українських переговорів у Стамбулі.
Прем'єр-міністерка Італії пояснила свою відсутність тим, що країна не підтримує ідею надсилання військ до України після потенційної мирної угоди в межах так званої "коаліції охочих".
"Італія вже давно заявила, що не бажає відправляти війська в Україну. Для нас немає сенсу брати участь у форматах, які мають цілі, в яких ми не бажаємо брати участь", — наголосила тоді Мелоні.
Однак Еммануель Макрон у відповідь заявив, що дискусія не стосувалась військової присутності: "Дискусія стосується припинення вогню — давайте уникати поширення неправдивої інформації. Її і так достатньо з боку Росії".
На тлі цього конфлікту Мерц зустрівся з Мелоні перед інавгураційною месою Папи Льва XIV у Ватикані. Канцлер зазначив, що Італія має залишатися частиною європейських миротворчих ініціатив і що обидві сторони погоджуються з важливістю її участі.
Однак ситуація викликала хвилю критики в Італії: опозиційні сили заявляють, що дії прем’єрки призвели до ізоляції країни від ключових рішень, що ухвалюються в Європі.
Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон називав умови, за яких готовий розширити ядерний захист для інших країн.
Тим часом у президента США Дональда Трампа, як повідомляють джерела, починає уриватися терпець щодо Володимира Путіна. Відомо, коли відбудеться їх зустріч.
Читайте Новини.LIVE!