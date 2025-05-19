Мерц згладжує конфлікт Мелоні та Макрона через переговори щодо України

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Фото: REUTERS

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив посередником у суперечці, яка виникла між Римом і Парижем після того, як прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні не була включена до останніх переговорів лідерів ЄС і США. Ці переговори стосувалися перемир'я між Україною та Росією.

Про це повідомляє The Financial Times.

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Макрон публічно розкритикував Мелоні

Суперечка спалахнула 16 травня, коли президент Франції Еммануель Макрон публічно розкритикував Мелоні за поширення "неправдивої інформації". Він наголосив, що прем'єр-міністерка Італії справді була на саміті лідерів ЄС, де зібралося понад 40 європейських лідерів, серед яких був і президент України.

Але Мелоні не приєдналася до лідерів Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі, які того дня провели окремі консультації щодо результатів російсько-українських переговорів у Стамбулі.

Прем'єр-міністерка Італії пояснила свою відсутність тим, що країна не підтримує ідею надсилання військ до України після потенційної мирної угоди в межах так званої "коаліції охочих".

"Італія вже давно заявила, що не бажає відправляти війська в Україну. Для нас немає сенсу брати участь у форматах, які мають цілі, в яких ми не бажаємо брати участь", — наголосила тоді Мелоні.

Однак Еммануель Макрон у відповідь заявив, що дискусія не стосувалась військової присутності: "Дискусія стосується припинення вогню — давайте уникати поширення неправдивої інформації. Її і так достатньо з боку Росії".

На тлі цього конфлікту Мерц зустрівся з Мелоні перед інавгураційною месою Папи Льва XIV у Ватикані. Канцлер зазначив, що Італія має залишатися частиною європейських миротворчих ініціатив і що обидві сторони погоджуються з важливістю її участі.

Однак ситуація викликала хвилю критики в Італії: опозиційні сили заявляють, що дії прем’єрки призвели до ізоляції країни від ключових рішень, що ухвалюються в Європі.

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон називав умови, за яких готовий розширити ядерний захист для інших країн.

Тим часом у президента США Дональда Трампа, як повідомляють джерела, починає уриватися терпець щодо Володимира Путіна. Відомо, коли відбудеться їх зустріч.