Мерц сглаживает конфликт Мелони и Макрона из-за переговоров по Украине

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Фото: REUTERS

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил посредником в споре, который возник между Римом и Парижем после того, как премьер-министр Италии Джорджа Мелони не была включена в последние переговоры лидеров ЕС и США. Эти переговоры касались перемирия между Украиной и Россией.

Об этом сообщает The Financial Times.

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Макрон публично раскритиковал Мелони

Спор вспыхнул 16 мая, когда президент Франции Эммануэль Макрон публично раскритиковал Мелони за распространение "ложной информации". Он отметил, что премьер-министр Италии действительно была на саммите лидеров ЕС, где собралось более 40 европейских лидеров, среди которых был и президент Украины.

Но Мелони не присоединилась к лидерам Франции, Германии, Великобритании и Польши, которые в тот день провели отдельные консультации по результатам российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Премьер-министр Италии объяснила свое отсутствие тем, что страна не поддерживает идею отправки войск в Украину после потенциального мирного соглашения в рамках так называемой "коалиции желающих".

"Италия уже давно заявила, что не желает отправлять войска в Украину. Для нас нет смысла участвовать в форматах, которые имеют цели, в которых мы не желаем участвовать", — подчеркнула тогда Мелони.

Однако Эммануэль Макрон в ответ заявил, что дискуссия не касалась военного присутствия: "Дискуссия касается прекращения огня — давайте избегать распространения ложной информации. Ее и так достаточно со стороны России".

На фоне этого конфликта Мерц встретился с Мелони перед инаугурационной мессой Папы Льва XIV в Ватикане. Канцлер отметил, что Италия должна оставаться частью европейских миротворческих инициатив и что обе стороны согласны с важностью ее участия.

Однако ситуация вызвала волну критики в Италии: оппозиционные силы заявляют, что действия премьера привели к изоляции страны от ключевых решений, принимаемых в Европе.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон называл условия при которых готов расширить ядерную защиту для других стран.

Тем временем у президента США Дональда Трампа, как сообщают источники, начинает лопаться терпение в отношении Владимира Путина. Известно, когда состоится их встреча.