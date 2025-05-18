Коли Трамп зустрінеться з Путіним — відповідь Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Президент США Дональд Трамп хоче якнайшвидше зустрітись з російським диктатором Володимиром Путіним. Він вважає, що це єдиний варіант, який допоможе закінчити війну в Україні.

Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю CBS News.

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Коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Рубіо переконаний, що зустріч Трампа і Путіна — єдиний спосіб просування переговорів між Україною та Росією. Він нагадав, що президент США публічно запропонував провести зустріч з очільником Кремля.

"Організація такої зустрічі вимагає певних зусиль, тому я не можу сказати, що наразі вже планується вибір місця і дати. Але президент хоче цього. Він хоче зробити це якомога швидше", — держсекретар США.

Нагадаємо, вже 19 травня Трамп поговорить із Зеленським і Путіним телефоном. Він сподівається, що вдасться досягнути припинення вогню.

Також США ініціювали телефонну розмову держсекретаря Марко Рубіо та очільника МЗС Росії Сергія Лаврова.