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Рубіо відповів, коли Трамп зустрінеться з Путіним

18 травня 2025 11:28
Карина Приходько - Редактор
Коли Трамп зустрінеться з Путіним — відповідь Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Umit Bektas
Карина Приходько - Редактор

Президент США Дональд Трамп хоче якнайшвидше зустрітись з російським диктатором Володимиром Путіним. Він вважає, що це єдиний варіант, який допоможе закінчити війну в Україні.

Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю CBS News

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Рубіо переконаний, що зустріч Трампа і Путіна — єдиний спосіб просування переговорів між Україною та Росією. Він нагадав, що президент США публічно запропонував провести зустріч з очільником Кремля. 

"Організація такої зустрічі вимагає певних зусиль, тому я не можу сказати, що наразі вже планується вибір місця і дати. Але президент хоче цього. Він хоче зробити це якомога швидше", — держсекретар США.

Нагадаємо, вже 19 травня Трамп поговорить із Зеленським і Путіним телефоном. Він сподівається, що вдасться досягнути припинення вогню.

Також США ініціювали телефонну розмову держсекретаря Марко Рубіо та очільника МЗС Росії Сергія Лаврова.

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