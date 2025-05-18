Когда Трамп встретится с Путиным — ответ Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Президент США Дональд Трамп хочет как можно быстрее встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Он считает, что это единственный вариант, который поможет закончить войну в Украине.

Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью CBS News.

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Когда состоится встреча Трампа и Путина

Рубио убежден, что встреча Трампа и Путина — единственный способ продвижения переговоров между Украиной и Россией. Он напомнил, что президент США публично предложил провести встречу с главой Кремля.

"Организация такой встречи требует определенных усилий, поэтому я не могу сказать, что сейчас уже планируется выбор места и даты. Но президент хочет этого. Он хочет сделать это как можно скорее", — госсекретарь США.

Напомним, уже 19 мая Трамп поговорит с Зеленским и Путиным по телефону. Он надеется, что удастся достичь прекращения огня.

Также США инициировали телефонный разговор госсекретаря Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова.