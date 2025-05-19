Президент Фінляндії заявив, що Трамп все більше незадоволений Путіним

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Фінляндії Александер Стубб розкрив подробиці своєї нещодавньої телефонної розмови з Дональдом Трампом. Він повідомив цікавий факт про настрій Трампа щодо диктатора РФ Володимира Путіна.

Своє інтерв'ю Стубб дав каналу STT.

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Александер Стубб та Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

За словами президента Фінляндії, у Трампа щодо Путіна починає рватися терпець. Александер Стубб заявив, що протягом останніх двох тижнів справи України в цьому аспекті мають кращий вигляд.

"Зеленський терплячий, але Трамп починає втрачати терпіння до Путіна", — сказав Стубб.

Президент Фінляндії розповів, що в суботу він провів тривалу телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, а в неділю вранці — з Президентом України Володимиром Зеленським.

Також Стубб заявив, що Фінляндія підтримує участь Зеленського в майбутньому саміті НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі. Ця позиція з'явилася на тлі спекуляцій про те, що Зеленського можуть не запросити, щоб заспокоїти Трампа, який критикував альянс та допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський надіслав особливого листа президентові США Дональду Трампу. Стало відомо, що запропонував президент України.

Також ми інформували, що лідери ЄС планують зателефонувати Трампу. Це станеться напередодні розмови американського лідера з російським диктатором Путіним.