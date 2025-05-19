Президент України у листі Трампу висловив нові пропозиції щодо співпраці в оборонно-промисловій та торгівельній сферах

Візит президента України Володимира Зеленського до Риму. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у Римі зустрівся з керівництвом США, а саме із віцепрезидентом Джей Ді Венсом та Держсекретарем Марко Рубіо. Очільник української держави повідомив, що надіслав особливого листа президентові США Дональду Трампу.

Про це інформує Офіс президента України на своєму офіційному сайті.

Реклама

Читайте також:

Що у листі Зеленського Трампу

Президент Зеленський зазначив, що надіслав президенту Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій та торгівельній сферах. Він також висловив подяку американському уряду та народові за підтримку України в боротьбі з російською агресією. Особливо пан Зеленський відзначив зусилля президента США Дональда Трампа та його команди щодо сприяння врегулюванню конфлікту.

Також Володимир Зеленський підкреслив, що Україна активно підтримує всі пропозиції США та веде конструктивний діалог з метою досягнення справедливого та довгострокового миру.

А ще президент України детально розповів про перемовини в Стамбулі, під час яких російська сторона висунула нереальні умови для встановлення тривалого припинення вогню. Низький рівень представництва Росії на переговорах свідчить про відсутність повноважень у російської сторони приймати будь-які рішення, зазначив він.

У ході зустрічі було детально обговорено позиції сторін та можливі кроки, які можуть сприяти зміні ситуації, зокрема запровадження жорстких санкцій проти Росії.

Також президент України проінформував американських партнерів про актуальну ситуацію на фронті.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський відвідав Рим, де провів аудієнцію з Папою Римським Левом XIV. Зустріч відбулась після завершення інавгураційної меси.

Крім цього повідомлялось, що глава держави разом з іншими лідерами світу побував на інавгурації нового понтифіка.