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Зеленські зустрілися з Папою Римським Левом XIV — фото

18 травня 2025 16:51
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Зустріч Зеленських з Папою Римським Левом XIV у Ватикані — що відомо
Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською на зустрічі з Папою Римським. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У неділю, 18 травня, Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською провели аудієнцію з Папою Римським Левом XIV після завершення інавгураційної меси у Ватикані. Глава держави також подякував Святому Престолу за послідовну підтримку України.

Фото зустрічі Зеленський опублікував у Telegram.

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Зеленський подякував Понтифіку за зустріч, підкресливши, що для мільйонів людей у світі він є символом надії на мир.

Зеленські зустрілися із папою римським у ватикані
Зустріч української делегації з Папою Римським. Фото: ОП

Президент зазначив, що авторитет Святого Престолу може відіграти важливу роль у досягненні справедливого завершення війни.

"Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією. Ми готові до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів", — заявив Зеленський.

Зеленський та Папа Римський
Зеленський та Папа Римський. Фото: ОП

Глава держави також подякував Святому Престолу за послідовну підтримку України та чітку позицію на захист тривалого миру, заснованого на справедливості.

Нагадаємо, 18 травня Президент України Володимир Зеленський разом з іншими лідерами світу побував на інавгурації нового Папи Римського Лева XIV.  Глава держави та перша леді Олена Зеленська особисто привітали Папу Римського у Ватикані.

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