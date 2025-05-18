Зустріч Зеленських з Папою Римським Левом XIV у Ватикані — що відомо

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською на зустрічі з Папою Римським. Фото: ОП

У неділю, 18 травня, Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською провели аудієнцію з Папою Римським Левом XIV після завершення інавгураційної меси у Ватикані. Глава держави також подякував Святому Престолу за послідовну підтримку України.

Фото зустрічі Зеленський опублікував у Telegram.

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Зеленський подякував Понтифіку за зустріч, підкресливши, що для мільйонів людей у світі він є символом надії на мир.

Зустріч української делегації з Папою Римським. Фото: ОП

Президент зазначив, що авторитет Святого Престолу може відіграти важливу роль у досягненні справедливого завершення війни.

"Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією. Ми готові до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів", — заявив Зеленський.

Зеленський та Папа Римський. Фото: ОП

Глава держави також подякував Святому Престолу за послідовну підтримку України та чітку позицію на захист тривалого миру, заснованого на справедливості.

Нагадаємо, 18 травня Президент України Володимир Зеленський разом з іншими лідерами світу побував на інавгурації нового Папи Римського Лева XIV. Глава держави та перша леді Олена Зеленська особисто привітали Папу Римського у Ватикані.