Зустріч Зеленських з Папою Римським Левом XIV у Ватикані — що відомо

Зеленські зустрілися з Папою Римським Левом XIV — фото
У неділю, 18 травня, Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською провели аудієнцію з Папою Римським Левом XIV після завершення інавгураційної меси у Ватикані. Глава держави також подякував Святому Престолу за послідовну підтримку України.
Фото зустрічі Зеленський опублікував у Telegram.
Зеленські зустрілися із Папою Римським
Зеленський подякував Понтифіку за зустріч, підкресливши, що для мільйонів людей у світі він є символом надії на мир.
Президент зазначив, що авторитет Святого Престолу може відіграти важливу роль у досягненні справедливого завершення війни.
"Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією. Ми готові до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів", — заявив Зеленський.
Глава держави також подякував Святому Престолу за послідовну підтримку України та чітку позицію на захист тривалого миру, заснованого на справедливості.
Нагадаємо, 18 травня Президент України Володимир Зеленський разом з іншими лідерами світу побував на інавгурації нового Папи Римського Лева XIV. Глава держави та перша леді Олена Зеленська особисто привітали Папу Римського у Ватикані.
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