Зеленський привітав Папу Римського з інавгурацією

Президент України Володимир Зеленський та Папа Римський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 18 травня, разом з іншими лідерами світу побував на інавгурації нового Папу Римського Лева XIV. Він привітав понтифіка зі вступом на посаду.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Інавгурація Папи Римського

"Сьогодні у Ватикані разом із представниками багатьох країн і тисячами вірян з усіх частин світу на інавгураційній месі Папи Лева XIV", — зазначив президент.

Люди, які прийшли на церемонію. Фото: ОП

Учасники інавгурації. Фото: ОП

Інавгурація Папи Римського. Фото: ОП

Інавгурація Папи Римського. Фото: ОП

Зеленський висловив вдячність за особливі слова понтифіка під час урочистої меси щодо необхідності справедливого миру та за увагу до України й наших людей.

Учасники інавгурації. Фото: ОП

Інавгурація Папи Римського. Фото: ОП

Учасники інавгурації. Фото: ОП

Папа Римський. Фото: ОП

"Кожна нація заслуговує на життя у спокої та безпеці. Вітаємо з початком такої особливої місії. І хай будуть почуті молитви про справедливий мир і достойне життя для всіх людей", — додав український лідер.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Перша леді Олена Зеленська особисто привітали Папу Римського у Ватикані.

Після меси подружжя Зеленських матиме окрему зустріч з Папою Левом XIV.