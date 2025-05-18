Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський привітав Папу Лева XIV та подякував за підтримку миру arrow

Зеленський привітав Папу Лева XIV та подякував за підтримку миру

18 травня 2025 15:17
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський привітав Папу Римського з інавгурацією
Президент України Володимир Зеленський та Папа Римський. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 18 травня, разом з іншими лідерами світу побував на інавгурації нового Папу Римського Лева XIV. Він привітав понтифіка зі вступом на посаду.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Інавгурація Папи Римського

"Сьогодні у Ватикані разом із представниками багатьох країн і тисячами вірян з усіх частин світу на інавгураційній месі Папи Лева XIV", — зазначив президент.

Урочиста меса на площі Святого Петра
Люди, які прийшли на церемонію. Фото: ОП
Президент Зеленський серед лідерів світу на інавгурації Папи
Учасники інавгурації. Фото: ОП
Тисячі вірян на урочистостях у Ватикані 18 травня
Інавгурація Папи Римського. Фото: ОП
Початок нової місії: Папа Лев XIV приймає благословення
Інавгурація Папи Римського. Фото: ОП

Зеленський висловив вдячність за особливі слова понтифіка під час урочистої меси щодо необхідності справедливого миру та за увагу до України й наших людей.

Українська делегація на інавгурації Папи Римського 18 травня
Учасники інавгурації. Фото: ОП
Папа Римський Лев XIV звертається до світу з посланням миру
Інавгурація Папи Римського. Фото: ОП
Олена та Володимир Зеленські на інавгурації Папи Римського
Учасники інавгурації. Фото: ОП
Інавгураційна меса Папи Лева XIV: історичний день у Ватикані
Папа Римський. Фото: ОП

"Кожна нація заслуговує на життя у спокої та безпеці. Вітаємо з початком такої особливої місії. І хай будуть почуті молитви про справедливий мир і достойне життя для всіх людей", — додав український лідер.

null
Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Перша леді Олена Зеленська особисто привітали Папу Римського у Ватикані.

Після меси подружжя Зеленських матиме окрему зустріч з Папою Левом XIV.

Володимир Зеленський Ватикан Папа Римський Рим війна в Україні інавгурація
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама