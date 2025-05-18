Зеленський привітав Папу Римського з інавгурацією

Зеленський привітав Папу Лева XIV та подякував за підтримку миру
Президент України Володимир Зеленський у неділю, 18 травня, разом з іншими лідерами світу побував на інавгурації нового Папу Римського Лева XIV. Він привітав понтифіка зі вступом на посаду.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Інавгурація Папи Римського
"Сьогодні у Ватикані разом із представниками багатьох країн і тисячами вірян з усіх частин світу на інавгураційній месі Папи Лева XIV", — зазначив президент.
Зеленський висловив вдячність за особливі слова понтифіка під час урочистої меси щодо необхідності справедливого миру та за увагу до України й наших людей.
"Кожна нація заслуговує на життя у спокої та безпеці. Вітаємо з початком такої особливої місії. І хай будуть почуті молитви про справедливий мир і достойне життя для всіх людей", — додав український лідер.
Нагадаємо, Володимир Зеленський та Перша леді Олена Зеленська особисто привітали Папу Римського у Ватикані.
Після меси подружжя Зеленських матиме окрему зустріч з Папою Левом XIV.
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