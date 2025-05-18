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Подружжя Зеленських зустрінеться з Папою Римським після меси

18 травня 2025 14:14
Євгенія Брюховецька - редактор
У Ватикані відбудеться аудієнція Зеленських та Папи Римського
Подружжя Зеленських. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський разом з Першою леді Оленою Зеленською у неділю, 18 травня, прибули у Ватикан. Після меси відбудеться спільна аудієнція з новим Папою Римським Левом XIV.

Про це сказав прессекретар президента Сергій Нікіфоров у коментарі Новини.LIVE.

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За словами пресслужби Зеленського, стало відомо, що після меси у Ватикані відбудеться аудієнція Президента України Володимира Зеленського та пані Олени Зеленської у Папи Римського Лева XІV.

Нагадаємо, у Ватикані зібралися тисячі людей на церемонію інавгурації нового понтифіка. На вулицях чергує велика кількість поліції.

Також на заході очікується низка лідерів багатьох країн світу, серед яких: віцепрезидент США Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо, президенти Ізраїлю, Перу і Нігерії, прем'єр-міністри Італії, Канади та Австралії, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, будуть присутні багато членів королівських родин Європи, включно з королем Іспанії Феліпе та королевою Летицією.

Також ми писали, що під час візиту до Ватикану Зеленський зустрівся з міжнародними партнерами та обговорив санкції проти РФ.

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