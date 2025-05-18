В Ватикане состоится аудиенция Зеленских и Папы Римского

Супруги Зеленские. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Первой леди Еленой Зеленской в воскресенье, 18 мая, прибыли в Ватикан. После мессы состоится совместная аудиенция с новым Папой Римским Львом XIV.

Об этом сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии Новини.LIVE.

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По словам пресс-службы президента, стало известно, что после мессы в Ватикане состоится аудиенция Президента Украины Владимира Зеленского и госпожи Елены Зеленской у Папы Римского Льва XIV.

Напомним, в Ватикане собрались тысячи людей на церемонию инаугурации нового понтифика. На улицах дежурит большое количество полиции.

Также на мероприятии ожидается ряд лидеров многих стран мира, среди которых: вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, президенты Израиля, Перу и Нигерии, премьер-министры Италии, Канады и Австралии, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, будут присутствовать многие члены королевских семей Европы, включая короля Испании Фелипе и королеву Летицию.

Также мы писали, что во время визита в Ватикан Зеленский встретился с международными партнерами и обсудил санкции против РФ.