У Ватикані тисячі людей прибувають на площу Святого Петра

Люди на площі у Ватикані. Фото: Reuters

У Ватикані в неділю, 18 травня, відбудеться інавгураційна церемонія нового Папи Римського Лева XIV. Наразі на вулицях Риму тисячі людей та велика кількість поліції.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Інавгурація Папи Римського

Люди продовжують сходитися на площу Святого Петра у Ватикані, аби подивитися на церемонію інавгурації нового Папи Римського.

Люди на вулицях Ватикану. Фото: Новини.LIVE

Наразі на вулицях перебувають тисячі людей та безліч працівників поліції.

Люди на вулицях Ватикану. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що меса площі Святого Петра офіційно встановить Папу Лева XIV як лідера 1,4 мільярда римо-католиків у світі.

Люди на вулицях Ватикану. Фото: Новини.LIVE

Які лідери будуть присутні

Американську делегацію очолить віцепрезидент США Джей Ді Венс, а також до її складу увійде держсекретар Марко Рубіо.

Також до Ватикану вже прибув Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською.

Серед інших лідерів, яких очікують у неділю, — президенти Ізраїлю, Перу і Нігерії, прем'єр-міністри Італії, Канади та Австралії, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, будуть присутні багато членів європейських королівських родин, включаючи короля Іспанії Феліпе та королеву Летицію.

Нагадаємо, Зеленський під час візиту до Риму зустрівся з міжнародними партнерами та обговорив санкції проти РФ.

Зокрема, український лідер провів двосторонню зустріч із прем’єр-міністром Канади Полом Карні щодо мирних переговорів у Туреччині.