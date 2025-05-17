Візит Зеленського до Риму — для чого президент приїхав до Італії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У суботу, 17 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Риму, де вже встиг провести двосторонню зустріч із прем’єр-міністром Канади Полом Карні. Основною метою візиту до Італії є участь у заходах з нагоди інтронізації нового Папи Римського Лева XIV.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Візит Зеленського до Риму

Під час зустрічі в Римі Зеленський та Карні обговорили перспективи мирних переговорів з Росією в Туреччині, а також посилення тиску на Кремль для завершення війни та обмін полоненими.

Зеленський зазначив, що лише активні санкції та дипломатичний тиск можуть прискорити укладання миру.

"Ми повинні чинити тиск на Росію, на Путіна, щоб дійсно якомога швидше укласти мир. Санкції дуже важливі. Тому нам потрібно тиснути на нього. Ще більше тиску, ще більше санкцій. Ми вдячні за ваші пакети санкцій, за підтримку європейських та американських санкцій", — зазначив глава держави.

Поряд із обговоренням питань, пов’язаних з війною, політики обговорили також можливості для канадського лідерства у складі G7 — з акцентом на те, як ця роль може сприяти консолідації провідних світових економік задля посилення тиску на Росію.

"У нас є багато важливих питань для обговорення, ситуація дуже мінлива, і останнє зауваження: я з нетерпінням чекаю можливості вітати президента в Канаді менш ніж за місяць на саміті G7", — сказав Карні Зеленському.

Нагадаємо, у Ватикані 18 травня відбудеться інавгурація нового Папи Римського, на церемонії будуть присутні світові лідери. Раніше новообраному понтифіку передали списки українських військовополонених.