Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Лев XIV отримав списки українських полонених і зробив заяву arrow

Лев XIV отримав списки українських полонених і зробив заяву

15 травня 2025 21:00
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Лев XIV отримав списки українських військових, які перебувають у полоні РФ
Папа Римський Лев XIV. Фото: Reuters
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

У Ватикані Папі Римському Леву XIV передали списки українських військовополонених. Понтифік запевнив у своїй підтримці України та закликав звільнити всіх полонених і повернути дітей до родин.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Реклама
Читайте також:

Лев XIV висловив підтримку Україні

Списки Папі Римському передала представниця родин військовополонених, яка взяла участь у зустрічі Лева XIV зі спільнотами Східних Католицьких Церков. Найбільш чисельною серед них була делегація вірян на чолі з главою УГКЦ блаженнішим Святославом.

Чи підтримує Папа Римський Україну
Глава УГКЦ блаженніший Святослав та Папа Римський Лев XIV. Фото: t.me/Koord_shtab

Митрополит привітав Лева XIV з обранням на престол. У відповідь понтифік запевнив, що Україна залишається в його серці.

"Моє серце з мученицьким і улюбленим народом України. Маємо зробити все можливе, щоб досягти справжнього, справедливого й тривалого миру. А також — звільнити всіх полонених і повернути дітей до їхніх родин", — сказав Папа Римський.

Чм приїде Папа Римський в Україну
Папа Римський Лев XIV вітає людей у Ватикані. Фото: t.me/Koord_shtab

Раніше Папа Римський Лев XIV запропонував своє посередництво у війні.

Також ми писали раніше, що Папа Римський планує відвідати Україну на запрошення Зеленського.

Тим часом Президент України висловив намір поїхати на інавгурацію Лева XIV.

Ватикан Папа Римський полонені війна в Україні Лев XIV
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама