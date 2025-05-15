Лев XIV отримав списки українських військових, які перебувають у полоні РФ

Лев XIV отримав списки українських полонених і зробив заяву
У Ватикані Папі Римському Леву XIV передали списки українських військовополонених. Понтифік запевнив у своїй підтримці України та закликав звільнити всіх полонених і повернути дітей до родин.
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).
Лев XIV висловив підтримку Україні
Списки Папі Римському передала представниця родин військовополонених, яка взяла участь у зустрічі Лева XIV зі спільнотами Східних Католицьких Церков. Найбільш чисельною серед них була делегація вірян на чолі з главою УГКЦ блаженнішим Святославом.
Митрополит привітав Лева XIV з обранням на престол. У відповідь понтифік запевнив, що Україна залишається в його серці.
"Моє серце з мученицьким і улюбленим народом України. Маємо зробити все можливе, щоб досягти справжнього, справедливого й тривалого миру. А також — звільнити всіх полонених і повернути дітей до їхніх родин", — сказав Папа Римський.
Раніше Папа Римський Лев XIV запропонував своє посередництво у війні.
Також ми писали раніше, що Папа Римський планує відвідати Україну на запрошення Зеленського.
Тим часом Президент України висловив намір поїхати на інавгурацію Лева XIV.
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