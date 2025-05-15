Лев XIV отримав списки українських військових, які перебувають у полоні РФ

Папа Римський Лев XIV. Фото: Reuters

У Ватикані Папі Римському Леву XIV передали списки українських військовополонених. Понтифік запевнив у своїй підтримці України та закликав звільнити всіх полонених і повернути дітей до родин.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

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Списки Папі Римському передала представниця родин військовополонених, яка взяла участь у зустрічі Лева XIV зі спільнотами Східних Католицьких Церков. Найбільш чисельною серед них була делегація вірян на чолі з главою УГКЦ блаженнішим Святославом.

Глава УГКЦ блаженніший Святослав та Папа Римський Лев XIV. Фото: t.me/Koord_shtab

Митрополит привітав Лева XIV з обранням на престол. У відповідь понтифік запевнив, що Україна залишається в його серці.

"Моє серце з мученицьким і улюбленим народом України. Маємо зробити все можливе, щоб досягти справжнього, справедливого й тривалого миру. А також — звільнити всіх полонених і повернути дітей до їхніх родин", — сказав Папа Римський.

Папа Римський Лев XIV вітає людей у Ватикані. Фото: t.me/Koord_shtab

Раніше Папа Римський Лев XIV запропонував своє посередництво у війні.

Також ми писали раніше, що Папа Римський планує відвідати Україну на запрошення Зеленського.

Тим часом Президент України висловив намір поїхати на інавгурацію Лева XIV.