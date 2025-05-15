Лев XIV получил списки украинских военных, находящихся в плену РФ

Папа Римский Лев XIV. Фото: Reuters

В Ватикане Папе Римскому Льву XIV передали списки украинских военнопленных. Понтифик заверил в своей поддержке Украины и призвал освободить всех пленных и вернуть детей в семьи.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

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Списки Папе Римскому передала представительница семей военнопленных, которая приняла участие во встрече Льва XIV с сообществами Восточных Католических Церквей. Наиболее многочисленной среди них была делегация верующих во главе с главой УГКЦ блаженнейшим Святославом.

Глава УГКЦ блаженнейший Святослав и Папа Римский Лев XIV. Фото: t.me/Koord_shtab

Митрополит поздравил Льва XIV с избранием на престол. В ответ понтифик заверил, что Украина остается в его сердце.

"Мое сердце с мученическим и любимым народом Украины. Мы должны сделать все возможное, чтобы достичь настоящего, справедливого и длительного мира. А также — освободить всех пленных и вернуть детей в их семьи", — сказал Папа Римский.

Папа Римский Лев XIV приветствует людей в Ватикане. Фото: t.me/Koord_shtab

Ранее Папа Римский Лев XIV предложил свое посредничество в войне.

Также мы писали ранее, что Папа Римский планирует посетить Украину по приглашению Зеленского.

Тем временем Президент Украины выразил намерение поехать на инаугурацию Льва XIV.