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Лев XIV запропонував посередництво у війні — Зеленський відповів

14 травня 2025 23:14
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Папа Римський запропонував себе як посередника у війні — що відповів Зеленський
Папа Римський Лев XIV. Фото: REUTERS
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Папа Римський Лев XIV запропонував своє посередництво для всіх країн, які воюють. На його пропозицію відреагував президент України Володимир Зеленський.

Про заяву Лева XIV повідомляє видання Le Monde у середу, 14 травня.

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Мирна пропозиція папи римського

"Святий Престол доступний для того, щоб вороги могли зустрітися та подивитися один одному в очі, щоб люди могли знову відкрити для себе надію та гідність, які належать їм, гідність миру", — зазначив Лев XIV.

Його Святість згадав про конфлікти в усіх куточках світу та засудив насильство. Він також наголосив, що слід докласти зусилля, щоб досягти миру, і пообіцяв, що зробить для цього все.

"Народ хоче миру, і, поклавши руку на серце, я кажу лідерам народу: зустріньмося, поговорімо, давайте вести переговори! Війна ніколи не буває неминучою, зброю можна і потрібно змусити замовкнути, бо вона не вирішує проблем, а посилює їх", — додав папа римський.

Реакція Зеленського на пропозицію папи римського

Український президент подякував Леву XIV за готовність взяти участь у відновленні миру в ролі посередника.

"Мир — це найзаповітніше бажання мільйонів наших людей. Ми сподіваємося на відновлення гідного миру і докладаємо для цього всіх зусиль. Цінуємо мудру заяву Понтифіка й підтверджуємо нашу відданість реальним мирним зусиллям, включно з повним припиненням вогню та особистою зустріччю на найвищому рівні між Україною та Росією", — зазначив Зеленський у соцмережі Х.

Лев XIV запропонував посередництво у війні — Зеленський відповів - фото 1
Публікація Володимира Зеленського в соцмережі Х. Фото: скриншот

Нагадаємо, що папа римський планує відвідати Україну на запрошення президента, за словами якого, цей візит принесе надію всьому українському народу.

Переговори в Стамбулі 15 травня

Раніше ми повідомляли, що в неділю, 11 травня, Володимир Зеленський погодився на запропоновані російським диктатором Володимиром Путіним переговори в Стамбулі, що в Туреччині. За словами українського лідера, він буде присутній на перемовинах особисто.

Водночас в Офісі Президента наголосили, що президент хоче зустрітися лише з Путіним, тому зустрічі з іншими представниками Росії не розглядаються. Натомість відмова від перемовин свідчитиме про відмову РФ від миру.

Також Зеленський на пресконференції у вівторок, 13 травня, прокоментував майбутні переговори в Стамбулі. Він наголосив, що зробить усе, аби зустріч відбулася, а також запропонував президенту США Дональду Трампу взяти участь у розмові. Крім того, президент відповів, що буде, якщо зустріч із Путіним не відбудеться.

Додамо, що в Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували, чи поїде російський диктатор на переговори у Стамбулі. Аналітики вважають, що російські чиновники намагаються зробити всі умови, щоб зустріч між лідерами не відбулася.

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