Папа Римський запропонував себе як посередника у війні — що відповів Зеленський

Папа Римський Лев XIV. Фото: REUTERS

Папа Римський Лев XIV запропонував своє посередництво для всіх країн, які воюють. На його пропозицію відреагував президент України Володимир Зеленський.

Про заяву Лева XIV повідомляє видання Le Monde у середу, 14 травня.

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Мирна пропозиція папи римського

"Святий Престол доступний для того, щоб вороги могли зустрітися та подивитися один одному в очі, щоб люди могли знову відкрити для себе надію та гідність, які належать їм, гідність миру", — зазначив Лев XIV.

Його Святість згадав про конфлікти в усіх куточках світу та засудив насильство. Він також наголосив, що слід докласти зусилля, щоб досягти миру, і пообіцяв, що зробить для цього все.

"Народ хоче миру, і, поклавши руку на серце, я кажу лідерам народу: зустріньмося, поговорімо, давайте вести переговори! Війна ніколи не буває неминучою, зброю можна і потрібно змусити замовкнути, бо вона не вирішує проблем, а посилює їх", — додав папа римський.

Реакція Зеленського на пропозицію папи римського

Український президент подякував Леву XIV за готовність взяти участь у відновленні миру в ролі посередника.

"Мир — це найзаповітніше бажання мільйонів наших людей. Ми сподіваємося на відновлення гідного миру і докладаємо для цього всіх зусиль. Цінуємо мудру заяву Понтифіка й підтверджуємо нашу відданість реальним мирним зусиллям, включно з повним припиненням вогню та особистою зустріччю на найвищому рівні між Україною та Росією", — зазначив Зеленський у соцмережі Х.

Публікація Володимира Зеленського в соцмережі Х. Фото: скриншот

Нагадаємо, що папа римський планує відвідати Україну на запрошення президента, за словами якого, цей візит принесе надію всьому українському народу.

Переговори в Стамбулі 15 травня

Раніше ми повідомляли, що в неділю, 11 травня, Володимир Зеленський погодився на запропоновані російським диктатором Володимиром Путіним переговори в Стамбулі, що в Туреччині. За словами українського лідера, він буде присутній на перемовинах особисто.

Водночас в Офісі Президента наголосили, що президент хоче зустрітися лише з Путіним, тому зустрічі з іншими представниками Росії не розглядаються. Натомість відмова від перемовин свідчитиме про відмову РФ від миру.

Також Зеленський на пресконференції у вівторок, 13 травня, прокоментував майбутні переговори в Стамбулі. Він наголосив, що зробить усе, аби зустріч відбулася, а також запропонував президенту США Дональду Трампу взяти участь у розмові. Крім того, президент відповів, що буде, якщо зустріч із Путіним не відбудеться.

Додамо, що в Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували, чи поїде російський диктатор на переговори у Стамбулі. Аналітики вважають, що російські чиновники намагаються зробити всі умови, щоб зустріч між лідерами не відбулася.