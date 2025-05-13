Чи приїде Путін на переговори із Зеленським — аналіз ISW

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Російські чиновники намагаються створити для диктатора Володимира Путіна умови, щоб він відмовився їхати на переговори із президентом України Володимиром Зеленським до Стамбулу у четвер, 15 травня. Зауважимо, що офіційної відповіді від Кремля наразі немає.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Реклама

Читайте також:

Чи поїде Путін до Стамбулу на переговори — аналіз ISW

Аналітики ISW зазначається, що російські чиновники, ймовірно, створюють умови для Путіна, щоб той відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського зустрітися 15 травня у Стамбулі для двосторонніх переговорів щодо припинення вогню.

Відтак, заступник спікера Ради Федерації Російської Федерації Костянтин Косачов відповів Зеленському 12 травня, назвавши його запрошення "чистим видовищем" та "комедією".

Косачов заявив, що зустрічі на високому рівні не організовуються в "такій складній ситуації". Зокрема він сказав, що Зеленський нібито намагається звинуватити Росію у тому, що, за його словами, було "незацікавленістю України в переговорах".

Крім того, посол Росії з особливих доручень Родіон Мірошник поставив під сумнів наміри Зеленського, який запросив Путіна на зустріч у Стамбулі.

Своєю чергою, заступник голови Комітету Державної думи Росії з міжнародних справ Олексій Чепа 12 травня висловив сумнів у тому, що Путін поїде до Стамбула для зустрічі із Зеленським. Чепа натякнув, що Росія не може довіряти Україні в будь-яких переговорах, оскільки Україна нібито "порушила попередні домовленості та односторонньо запровадила російське припинення вогню".

Зауважимо, що на момент публікації цього звіту кремлівські чиновники офіційно не відповіли на запрошення Зеленського, хоча заяви російських чиновників нижчого рівня свідчать про те, що Путін, ймовірно, не поїде до Стамбула та не зустрінеться із Зеленським.

Аналітики ISW про відмову РФ брати участь у переговорах

Експерти ISW зазначають, що Путін докладає значних риторичних зусиль, щоб підготувати російську громадськість до довгострокових воєнних зусиль, а не до короткострокової мирної угоди. Зокрема просуваючи хибний наратив про те, що Зеленський та український уряд є нелегітимними.

Путін та російські чиновники часто використовують цей наратив, щоб виправдати відмову Росії брати участь у добросовісних переговорах з Україною та для досягнення стратегічної воєнної мети Росії — створення проросійського маріонеткового уряду в Києві.

"ISW не спостерігає жодних ознак того, що Кремль змінить або відмовиться від цієї риторики. Путін може натомість вирішити поки що залишити цей наратив у сплячому стані та посилити цю риторику, якщо Росія та Україна підпишуть мирну угоду, щоб створити умови для Росії, які виправдають відмову від будь-якої майбутньої мирної угоди та відновлення війни у час, який Росія обере.

Будь-яка довгострокова мирна угода між Росією та Україною повинна містити чітке визнання Росією легітимності президента, уряду та Конституції України", — резюмували аналітики ISW.

Раніше ми інформували, що Зеленський заявив, що наприкінці цього тижня має намір вирушити до Туреччини, де очікує на особисту зустріч із Путіним.

Згодом в Офісі президента України висунули ультиматум Росії щодо переговорів у Стамбулі 15 травня.

Реклама