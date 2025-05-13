Приедет ли Путин на переговоры с Зеленским - анализ ISW

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Российские чиновники пытаются создать для диктатора Владимира Путина условия, чтобы он отказался ехать на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбул в четверг, 15 мая. Заметим, что официального ответа от Кремля пока нет.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Поедет ли Путин в Стамбул на переговоры — анализ ISW

Аналитики ISW отмечается, что российские чиновники, вероятно, создают условия для Путина, чтобы тот отклонил приглашение президента Украины Владимира Зеленского встретиться 15 мая в Стамбуле для двусторонних переговоров о прекращении огня.

Следовательно, заместитель спикера Совета Федерации Российской Федерации Константин Косачев ответил Зеленскому 12 мая, назвав его приглашение "чистым зрелищем" и "комедией".

Косачев заявил, что встречи на высоком уровне не организуются в "такой сложной ситуации". В частности он сказал, что Зеленский якобы пытается обвинить Россию в том, что, по его словам, было "незаинтересованностью Украины в переговорах".

Кроме того, посол России по особым поручениям Родион Мирошник поставил под сомнение намерения Зеленского, который пригласил Путина на встречу в Стамбуле.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа 12 мая выразил сомнение в том, что Путин поедет в Стамбул для встречи с Зеленским. Чепа намекнул, что Россия не может доверять Украине в любых переговорах, поскольку Украина якобы "нарушила предыдущие договоренности и односторонне ввела российское прекращение огня".

Заметим, что на момент публикации этого отчета кремлевские чиновники официально не ответили на приглашение Зеленского, хотя заявления российских чиновников низшего уровня свидетельствуют о том, что Путин, вероятно, не поедет в Стамбул и не встретится с Зеленским.

Аналитики ISW об отказе РФ участвовать в переговорах

Эксперты ISW отмечают, что Путин прилагает значительные риторические усилия, чтобы подготовить российскую общественность к долгосрочным военным усилиям, а не к краткосрочному мирному соглашению. В частности продвигая ложный нарратив о том, что Зеленский и украинское правительство являются нелегитимными.

Путин и российские чиновники часто используют этот нарратив, чтобы оправдать отказ России участвовать в добросовестных переговорах с Украиной и для достижения стратегической военной цели России — создание пророссийского марионеточного правительства в Киеве.

"ISW не наблюдает никаких признаков того, что Кремль изменит или откажется от этой риторики. Путин может вместо этого решить пока оставить этот нарратив в спящем состоянии и усилить эту риторику, если Россия и Украина подпишут мирное соглашение, чтобы создать условия для России, которые оправдают отказ от любого будущего мирного соглашения и возобновление войны во время, которое Россия выберет.

Любое долгосрочное мирное соглашение между Россией и Украиной должно содержать четкое признание Россией легитимности президента, правительства и Конституции Украины", — резюмировали аналитики ISW.

Ранее мы информировали, что Зеленский заявил, что в конце этой недели намерен отправиться в Турцию, где ожидает личной встречи с Путиным.

Позже в Офисе президента Украины выдвинули ультиматум России относительно переговоров в Стамбуле 15 мая.

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