Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Єрмак пояснив, що означатиме відмова Путіна від переговорів arrow

Єрмак пояснив, що означатиме відмова Путіна від переговорів

13 травня 2025 14:59
Анастасія Писаненко - редактор
Єрмак пояснив, що означатиме відмова Путіна від переговорів
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: УНІАН
Анастасія Писаненко - редактор

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що відмова російського лідера Володимира Путіна від участі в мирних переговорах у Стамбулі буде свідчити про небажання Росії досягти миру.

Про це Єрмак написав у Telegram у вівторок, 13 травня.

Реклама
Читайте також:
Єрмак пояснив, що означатиме відмова Путіна від переговорів - фото 1
Пост Єрмака. Фото: скриншот

Відмова Путіна від переговорів у Стамбулі означатиме відмову Росії від миру

У своєму зверненні Єрмак наголосив, що якщо Кремль вирішить проігнорувати перемовини, це повинно викликати рішучу реакцію з боку Сполучених Штатів Америки та міжнародної спільноти. За його словами, відповіддю мають стати жорсткі санкції та суттєве посилення військової підтримки України.

Він також додав, що наразі російська сторона не надала жодної офіційної відповіді щодо участі Путіна в перемовинах у Стамбулі.

Раніше ми інформували, що Зеленський заявив, що наприкінці цього тижня має намір вирушити до Туреччини, де очікує на особисту зустріч із Путіним.

Згодом в Офісі президента України висунули ультиматум Росії щодо переговорів у Стамбулі 15 травня.

володимир путін Андрій Єрмак переговори Стамбул мирні переговори
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама