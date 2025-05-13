Єрмак пояснив, що означатиме відмова Путіна від переговорів

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: УНІАН

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що відмова російського лідера Володимира Путіна від участі в мирних переговорах у Стамбулі буде свідчити про небажання Росії досягти миру.

Про це Єрмак написав у Telegram у вівторок, 13 травня.

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Відмова Путіна від переговорів у Стамбулі означатиме відмову Росії від миру

У своєму зверненні Єрмак наголосив, що якщо Кремль вирішить проігнорувати перемовини, це повинно викликати рішучу реакцію з боку Сполучених Штатів Америки та міжнародної спільноти. За його словами, відповіддю мають стати жорсткі санкції та суттєве посилення військової підтримки України.

Він також додав, що наразі російська сторона не надала жодної офіційної відповіді щодо участі Путіна в перемовинах у Стамбулі.

Раніше ми інформували, що Зеленський заявив, що наприкінці цього тижня має намір вирушити до Туреччини, де очікує на особисту зустріч із Путіним.

Згодом в Офісі президента України висунули ультиматум Росії щодо переговорів у Стамбулі 15 травня.

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