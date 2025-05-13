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Ермак объяснил, что будет означать отказ Путина от переговоров

13 мая 2025 14:59
Анастасия Писаненко - редактор
Ермак объяснил, что будет означать отказ Путина от переговоров
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Фото: УНИАН
Анастасия Писаненко - редактор

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что отказ российского лидера Владимира Путина от участия в мирных переговорах в Стамбуле будет свидетельствовать о нежелании России достичь мира.

Об этом Ермак написал в Telegram во вторник, 13 мая.

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Пост Ермака. Фото: скриншот

Отказ Путина от переговоров в Стамбуле будет означать отказ России от мира

В своем обращении Ермак подчеркнул, что если Кремль решит проигнорировать переговоры, это должно вызвать решительную реакцию со стороны Соединенных Штатов Америки и международного сообщества. По его словам, ответом должны стать жесткие санкции и существенное усиление военной поддержки Украины.

Он также добавил, что пока российская сторона не предоставила никакого официального ответа относительно участия Путина в переговорах в Стамбуле.

Ранее мы информировали, что Зеленский заявил, что в конце этой недели намерен отправиться в Турцию, где ожидает личной встречи с Путиным.

Впоследствии в Офисе президента Украины выдвинули ультиматум России относительно переговоров в Стамбуле 15 мая.

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