Ермак объяснил, что будет означать отказ Путина от переговоров
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что отказ российского лидера Владимира Путина от участия в мирных переговорах в Стамбуле будет свидетельствовать о нежелании России достичь мира.
Об этом Ермак написал в Telegram во вторник, 13 мая.
Отказ Путина от переговоров в Стамбуле будет означать отказ России от мира
В своем обращении Ермак подчеркнул, что если Кремль решит проигнорировать переговоры, это должно вызвать решительную реакцию со стороны Соединенных Штатов Америки и международного сообщества. По его словам, ответом должны стать жесткие санкции и существенное усиление военной поддержки Украины.
Он также добавил, что пока российская сторона не предоставила никакого официального ответа относительно участия Путина в переговорах в Стамбуле.
Ранее мы информировали, что Зеленский заявил, что в конце этой недели намерен отправиться в Турцию, где ожидает личной встречи с Путиным.
Впоследствии в Офисе президента Украины выдвинули ультиматум России относительно переговоров в Стамбуле 15 мая.
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