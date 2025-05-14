Папа Римский предложил себя в качестве посредника в войне — что ответил Зеленский

Папа Римский Лев XIV. Фото: REUTERS

Папа Римский Лев XIV предложил свое посредничество для всех стран, которые воюют. На его предложение отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

О заявлении Льва XIV сообщает издание Le Monde в среду, 14 мая.

Реклама

Читайте также:

Мирное предложение папы римского

"Святой Престол доступен для того, чтобы враги могли встретиться и посмотреть друг другу в глаза, чтобы люди могли вновь открыть для себя надежду и достоинство, которые принадлежат им, достоинство мира", — отметил Лев XIV.

Его Святейшество вспомнил о конфликтах во всех уголках мира и осудил насилие. Он также отметил, что следует приложить усилия, чтобы достичь мира, и пообещал, что сделает для этого все.

"Народ хочет мира, и, положив руку на сердце, я говорю лидерам народа: давайте встретимся, поговорим, давайте вести переговоры! Война никогда не бывает неизбежной, оружие можно и нужно заставить замолчать, потому что оно не решает проблем, а усугубляет их", — добавил папа римский.

Реакция Зеленского на предложение папы римского

Украинский президент поблагодарил Льва XIV за готовность принять участие в восстановлении мира в роли посредника.

"Мир — это самое заветное желание миллионов наших людей. Мы надеемся на восстановление достойного мира и прилагаем для этого все усилия. Ценим мудрое заявление Понтифика и подтверждаем нашу приверженность реальным мирным усилиям, включая полное прекращение огня и личную встречу на высшем уровне между Украиной и Россией", — отметил Зеленский в соцсети Х.

Публикация Владимира Зеленского в соцсети Х. Фото: скриншот

Напомним, что папа римский планирует посетить Украину по приглашению президента, по словам которого, этот визит принесет надежду всему украинскому народу.

Переговоры в Стамбуле 15 мая

Ранее мы сообщали, что в воскресенье, 11 мая, Владимир Зеленский согласился на предложенные российским диктатором Владимиром Путиным переговоры в Стамбуле, что в Турции. По словам украинского лидера, он будет присутствовать на переговорах лично.

В то же время в Офисе Президента отметили, что президент хочет встретиться только с Путиным, поэтому встречи с другими представителями России не рассматриваются. Зато отказ от переговоров будет свидетельствовать об отказе РФ от мира.

Также Зеленский на пресс-конференции во вторник, 13 мая, прокомментировал предстоящие переговоры в Стамбуле. Он подчеркнул, что сделает все, чтобы встреча состоялась, а также предложил президенту США Дональду Трампу принять участие в разговоре. Кроме того, президент ответил, что будет, если встреча с Путиным не состоится.

Добавим, что в Институте изучения войны (ISW) проанализировали, поедет ли российский диктатор на переговоры в Стамбуле. Аналитики считают, что российские чиновники пытаются сделать все условия, чтобы встреча между лидерами не состоялась.