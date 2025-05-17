Визит Зеленского в Рим - для чего президент приехал в Италию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В субботу, 17 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим, где уже успел провести двустороннюю встречу с премьер-министром Канады Полом Карни. Основной целью визита в Италию является участие в мероприятиях по случаю интронизации нового Папы Римского Льва XIV.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Визит Зеленского в Рим

Во время встречи в Риме Зеленский и Карни обсудили перспективы мирных переговоров с Россией в Турции, а также усиление давления на Кремль для завершения войны и обмен пленными.

Зеленский отметил, что только активные санкции и дипломатическое давление могут ускорить заключение мира.

"Мы должны оказывать давление на Россию, на Путина, чтобы действительно как можно скорее заключить мир. Санкции очень важны. Поэтому нам нужно давить на него. Еще больше давления, еще больше санкций. Мы благодарны за ваши пакеты санкций, за поддержку европейских и американских санкций", — отметил глава государства.

Наряду с обсуждением вопросов, связанных с войной, политики обсудили также возможности для канадского лидерства в составе G7 — с акцентом на то, как эта роль может способствовать консолидации ведущих мировых экономик для усиления давления на Россию.

"У нас есть много важных вопросов для обсуждения, ситуация очень изменчива, и последнее замечание: я с нетерпением жду возможности приветствовать президента в Канаде менее чем через месяц на саммите G7", — сказал Карни Зеленскому.

Напомним, в Ватикане 18 мая состоится инаугурация нового Папы Римского, на церемонии будут присутствовать мировые лидеры. Ранее новоизбранному понтифику передали списки украинских военнопленных.