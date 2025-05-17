Зеленський поїде на інавгурацію Папи Лева XIV, — Reuters

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський візьме участь в церемонії інавгурації нового Папи Римського Лева XIV. Крім нього, там також будуть присутні багато інших світових лідерів.

Про це пише Reuters у суботу, 17 травня.

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Інавгурації Папи Римського

У Ватикані 18 травня відбудеться інавгурація нового Папи Римського, в якій серед багатьох лідерів країн світу буде Зеленський.

Меса на площі Святого Петра офіційно встановить Папу Лева XIV як лідера 1,4 мільярда римо-католиків у світі. Американську делегацію очолить віцепрезидент США Джей Ді Венс, а до її складу увійде й держсекретар Марко Рубіо.

Один з високопоставлених помічників українського президента повідомив виданню, що Зеленський був би радий зустрітися з іншими лідерами в кулуарах інавгурації.

Раніше Рубіо заявив, що 17 травня обговорить зусилля щодо припинення війни в Україні, з кардиналом Маттео Зуппі — він був посланцем Папи Франциска з питань російсько-української війни. Кардинал зазначив, що Ватикан може стати майданчиком для "сприяння діалогу".

Серед інших лідерів, яких очікують у неділю, — президент Ізраїлю, Перу і Нігерії, прем'єр-міністри Італії, Канади та Австралії, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, будуть присутні багато членів європейських королівських родин, включаючи короля Іспанії Феліпе та королеву Летицію. Водночас буде присутня й представниця Росії — міністр культури Ольга Любимова.

Нагадаємо, Папі Леву XIV передали списки українських військовополонених.

Також Папі Римському передали символічний подарунок — картину "Молитва-реквієм", написану художником Богданом Пилипівим, син якого загинув на фронті.