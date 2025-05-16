Блаженніший Святослав зустрівся з Папою Римським Левом XIV

Блаженніший Святослав передав Папі картину. Фото: скриншот

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав зустрівся з Папою Левом XIV під час офіційної аудієнції у Ватикані. Під час візиту настоятель УГКЦ висловив вдячність понтифіку за послідовну підтримку України, зокрема за його промови, жести солідарності та активну увагу до теми війни.

Про це повідомляє пресслужба УГКЦ.

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Папа Лев XIV прийняв Блаженнішого Святослава

У Ватикані вчора, 15 травня, відбулася одна з перших приватних аудієнцій новообраного Папи Лева XIV. Святіший Отець прийняв Блаженнішого Святослава, Главу і Отця Української греко-католицької церкви, у бібліотеці Апостольського палацу.

Понтифік підтвердив свою близькість до України та запевнив, що Святий Престол і надалі підтримуватиме всі зусилля, спрямовані на діалог, мир і супровід українського народу в час війни.

У відповідь Глава УГКЦ передав Папі Леву XIV списки українців, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, та закликав продовжити вже започатковану співпрацю Ватикану в справі звільнення полонених.

Під час зустрічі Блаженніший Святослав передав Святішому Отцю символічний дар — картину "Молитва-реквієм", написану художником Богданом Пилипівим. Його син Андрій загинув на фронті. Картина зображує ембріон у пружині годинника — як образ ненародженого життя, втраченого через війну, а стрілка у формі римського меча символізує жорстокість воєнного часу.

Блаженніший також запросив Папу Лева XIV здійснити Апостольський візит в Україну. Він нагадав, як багато значив приїзд святого Папи Івана Павла ІІ у 2001 році, і висловив переконання, що нинішній візит може стати духовною підтримкою для мільйонів українців.

Окрім цього, Глава УГКЦ запросив Папу Лева XIV зустрітися з українськими паломниками, які 28 червня прибудуть до Рима з нагоди Ювілею УГКЦ. У паломництві візьмуть участь єпископи з усього світу, а спільна молитва в Римі стане потужним жестом єдності заради миру в Україні.

Нагадаємо, Папа Лев XIV зробив заяву щодо війни в Україні та запропонував себе як посередника. Також понтифік розкритикував Росію та висловився щодо причин війни.