Блаженнейший Святослав встретился с Папой Римским Левом XIV

Блаженнейший Святослав передал Папе картину. Фото: скриншот

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав встретился с Папой Львом XIV во время официальной аудиенции в Ватикане. Во время визита настоятель УГКЦ выразил благодарность понтифику за последовательную поддержку Украины, в частности, за его речи, жесты солидарности и активное внимание к теме войны.

Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

Реклама

Читайте также:

Папа Лев XIV принял Блаженнейшего Святослава

В Ватикане вчера, 15 мая, состоялась одна из первых частных аудиенций новоизбранного Папы Льва XIV. Святейший Отец принял Блаженнейшего Святослава, Главу и Отца Украинской греко-католической церкви, в библиотеке Апостольского дворца.

Понтифик подтвердил свою близость к Украине и заверил, что Святой Престол и в дальнейшем будет поддерживать все усилия, направленные на диалог, мир и сопровождение украинского народа во время войны.

В ответ Глава УГКЦ передал Папе Льву XIV списки украинцев, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести, и призвал продолжить уже начатое сотрудничество Ватикана в деле освобождения пленных.

Во время встречи Блаженнейший Святослав передал Святейшему Отцу символический дар — картину "Молитва-реквием", написанную художником Богданом Пилипивым. Его сын Андрей погиб на фронте. Картина изображает эмбрион в пружине часов — как образ нерожденной жизни, потерянной из-за войны, а стрелка в форме римского меча символизирует жестокость военного времени.

Блаженнейший также пригласил Папу Льва XIV осуществить Апостольский визит в Украину. Он напомнил, как много значил приезд святого Папы Иоанна Павла II в 2001 году, и выразил убеждение, что нынешний визит может стать духовной поддержкой для миллионов украинцев.

Кроме этого, Глава УГКЦ пригласил Папу Льва XIV встретиться с украинскими паломниками, которые 28 июня прибудут в Рим по случаю Юбилея УГКЦ. В паломничестве примут участие епископы со всего мира, а совместная молитва в Риме станет мощным жестом единства ради мира в Украине.

Напомним, Папа Лев XIV сделал заявление относительно войны в Украине и предложил себя в качестве посредника. Также понтифик раскритиковал Россию и высказался о причинах войны.