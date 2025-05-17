Зеленский поедет на инаугурацию Папы Льва XIV, - Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии инаугурации нового Папы Римского Льва XIV. Кроме него там также будут присутствовать многие другие мировые лидеры.

Об этом пишет Reuters в субботу, 17 мая.

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Инаугурации Папа Римского

В Ватикане 18 мая состоится инаугурация нового Папы Римского, в которой среди многих лидеров стран мира будет Зеленский.

Месса на площади Святого Петра официально установит Папу Льва XIV, как лидера 1,4 миллиарда римо-католиков в мире. Американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс, а в ее состав войдет и госсекретарь Марко Рубио.

Один из высокопоставленных помощников украинского президента сообщил изданию, что Зеленский был бы рад встретиться с другими лидерами в кулуарах инаугурации.

Ранее Рубио заявил, что 17 мая обсудит усилия по прекращению войны в Украине, с кардиналом Маттео Зуппи - он был посланником Папы Франциска по вопросам российско-украинской войны. Кардинал отметил, что Ватикан может стать площадкой для "содействия диалогу".

Среди других лидеров, которых ожидают в воскресенье, — президент Израиля, Перу и Нигерии, премьер-министры Италии, Канады и Австралии, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, будут присутствовать многие члены европейских королевских семей, включая короля Испании Фелипе и королеву Летицию. В то же время будет присутствовать и представительница России — министр культуры Ольга Любимова.

Напомним, Папе Льву XIV передали списки украинских военнопленных.

Также Папе Римскому передали символический подарок — картину "Молитва-реквием", написанную художником Богданом Пилипивым, сын которого погиб на фронте.