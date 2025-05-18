Зеленський і перша леді прибули до Ватикану на інавгурацію Папи Лева XIV

Володимир та Олена Зеленські у Ватикані 18 травня. Фото: REUTERS/GUGLIELMO MANGIAPANE

Український лідер Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською уже в Ватикані. Там вони перебувають з делегацією країни.

Про це стало відомо з прямого ефіру з Ватикану у неділю, 18 травня.

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Зеленські візьмуть участь в урочистостях з нагоди інавгурації нового Папи Римського.

Зеленський обійнявся з премʼєркою Італії Джорджею Мелоні та потиснув руки іншим лідерам.

Крім того, світові лідери прибувають на площу Святого Петра.

До Ватикану також прибули віцепрезидент США Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Риму 17 травня. Там він провів переговори з премʼєром Канади Полом Карні.

Раніше глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав провів офіційну аудієнцію з Папою Левом XIV у Ватикані.