Зеленский и первая леди прибыли в Ватикан на инаугурацию Папы Льва XIV

Зеленские прибыли на инаугурацию Папы Льва XIV — кто еще есть
Украинский лидер Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской уже в Ватикане. Там они находятся с делегацией страны.
Об этом стало известно из прямого эфира из Ватикана в воскресенье, 18 мая.
Инаугурация Папы Римского Льва XIV
Зеленские примут участие в торжествах по случаю инаугурации нового Папы Римского.
Зеленский обнялся с премьером Италии Джорджей Мелони и пожал руки другим лидерам.
Кроме того, мировые лидеры прибывают на площадь Святого Петра.
В Ватикан также прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.
Напомним, Зеленский прибыл в Рим 17 мая. Там он провел переговоры с премьером Канады Полом Карни.
Ранее глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав провел официальную аудиенцию с Папой Львом XIV в Ватикане.
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