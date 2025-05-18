Зеленский и первая леди прибыли в Ватикан на инаугурацию Папы Льва XIV

Владимир и Елена Зеленские в Ватикане 18 мая. Фото: REUTERS/GUGLIELMO MANGIAPANE

Украинский лидер Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской уже в Ватикане. Там они находятся с делегацией страны.

Об этом стало известно из прямого эфира из Ватикана в воскресенье, 18 мая.

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Зеленские примут участие в торжествах по случаю инаугурации нового Папы Римского.

Зеленский обнялся с премьером Италии Джорджей Мелони и пожал руки другим лидерам.

Кроме того, мировые лидеры прибывают на площадь Святого Петра.

В Ватикан также прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

Напомним, Зеленский прибыл в Рим 17 мая. Там он провел переговоры с премьером Канады Полом Карни.

Ранее глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав провел официальную аудиенцию с Папой Львом XIV в Ватикане.