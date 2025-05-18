В Ватикане тысячи людей прибывают на площадь Святого Петра

Люди на площади в Ватикане. Фото: Reuters

В Ватикане в воскресенье, 18 мая, состоится инаугурационная церемония нового Папы Римского Льва XIV. Сейчас на улицах Рима тысячи людей и большое количество полиции.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Инаугурация Папы Римского

Люди продолжают сходиться на площадь Святого Петра в Ватикане, чтобы посмотреть на церемонию инаугурации нового Папы Римского.

Люди на улицах Ватикана. Фото: Новини.LIVE

Сейчас на улицах находятся тысячи людей и множество сотрудников полиции.

Люди на улицах Ватикана. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что месса площади Святого Петра официально установит Папу Льва XIV как лидера 1,4 миллиарда римо-католиков в мире.

Люди на улицах Ватикана. Фото: Новини.LIVE

Какие лидеры будут присутствовать

Американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также в ее состав войдет госсекретарь Марко Рубио.

Также в Ватикан уже прибыл Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской.

Среди других лидеров, которых ожидают в воскресенье, — президенты Израиля, Перу и Нигерии, премьер-министры Италии, Канады и Австралии, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, будут присутствовать многие члены европейских королевских семей, включая короля Испании Фелипе и королеву Летицию.

Напомним, Зеленский во время визита в Рим встретился с международными партнерами и обсудил санкции против РФ.

В частности, украинский лидер провел двустороннюю встречу с премьер-министром Канады Полом Карни по мирным переговорам в Турции.