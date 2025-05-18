В Ватикане тысячи людей прибывают на площадь Святого Петра

Инаугурация Папы Льва XIV — тысячи людей собираются в Ватикане
В Ватикане в воскресенье, 18 мая, состоится инаугурационная церемония нового Папы Римского Льва XIV. Сейчас на улицах Рима тысячи людей и большое количество полиции.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Инаугурация Папы Римского
Люди продолжают сходиться на площадь Святого Петра в Ватикане, чтобы посмотреть на церемонию инаугурации нового Папы Римского.
Сейчас на улицах находятся тысячи людей и множество сотрудников полиции.
Отметим, что месса площади Святого Петра официально установит Папу Льва XIV как лидера 1,4 миллиарда римо-католиков в мире.
Какие лидеры будут присутствовать
Американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также в ее состав войдет госсекретарь Марко Рубио.
Также в Ватикан уже прибыл Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской.
Среди других лидеров, которых ожидают в воскресенье, — президенты Израиля, Перу и Нигерии, премьер-министры Италии, Канады и Австралии, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Кроме того, будут присутствовать многие члены европейских королевских семей, включая короля Испании Фелипе и королеву Летицию.
Напомним, Зеленский во время визита в Рим встретился с международными партнерами и обсудил санкции против РФ.
В частности, украинский лидер провел двустороннюю встречу с премьер-министром Канады Полом Карни по мирным переговорам в Турции.
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