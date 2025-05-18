Зеленский поздравил Папу Римского с инаугурацией с инаугурацией

Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 18 мая, вместе с другими лидерами мира побывал на инаугурации нового Папу Римского Льва XIV. Он поздравил понтифика со вступлением в должность.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Инаугурация Папы Римского

"Сегодня в Ватикане вместе с представителями многих стран и тысячами верующих со всех частей мира на инаугурационной мессе Папы Льва XIV", — отметил президент.

Люди, которые пришли на церемонию. Фото: ОП

Участники инаугурации. Фото: ОП

Инаугурация Папы Римского. Фото: ОП

Инаугурация Папы Римского. Фото: ОП

Зеленский выразил благодарность за особые слова понтифика во время торжественной мессы о необходимости справедливого мира и за внимание к Украине и нашим людям.

Участники инаугурации. Фото: ОП

Инаугурация Папы Римского. Фото: ОП

Участники инаугурации. Фото: ОП

Папа Римский. Фото: ОП

"Каждая нация заслуживает жизни в спокойствии и безопасности. Поздравляем с началом такой особой миссии. И пусть будут услышаны молитвы о справедливом мире и достойной жизни для всех людей", — добавил украинский лидер.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская лично поздравили Папу Римского в Ватикане.

После мессы супруги Зеленских будут иметь отдельную встречу с Папой Львом XIV.