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Зеленский поздравил Папу Льва и поблагодарил за поддержку мира

18 мая 2025 15:17
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский поздравил Папу Римского с инаугурацией с инаугурацией
Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 18 мая, вместе с другими лидерами мира побывал на инаугурации нового Папу Римского Льва XIV. Он поздравил понтифика со вступлением в должность.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Инаугурация Папы Римского

"Сегодня в Ватикане вместе с представителями многих стран и тысячами верующих со всех частей мира на инаугурационной мессе Папы Льва XIV", — отметил президент.

Урочиста меса на площі Святого Петра
Люди, которые пришли на церемонию. Фото: ОП
Президент Зеленський серед лідерів світу на інавгурації Папи
Участники инаугурации. Фото: ОП
Тисячі вірян на урочистостях у Ватикані 18 травня
Инаугурация Папы Римского. Фото: ОП
Початок нової місії: Папа Лев XIV приймає благословення
Инаугурация Папы Римского. Фото: ОП

Зеленский выразил благодарность за особые слова понтифика во время торжественной мессы о необходимости справедливого мира и за внимание к Украине и нашим людям.

Українська делегація на інавгурації Папи Римського 18 травня
Участники инаугурации. Фото: ОП
Папа Римський Лев XIV звертається до світу з посланням миру
Инаугурация Папы Римского. Фото: ОП
Олена та Володимир Зеленські на інавгурації Папи Римського
Участники инаугурации. Фото: ОП
Інавгураційна меса Папи Лева XIV: історичний день у Ватикані
Папа Римский. Фото: ОП

"Каждая нация заслуживает жизни в спокойствии и безопасности. Поздравляем с началом такой особой миссии. И пусть будут услышаны молитвы о справедливом мире и достойной жизни для всех людей", — добавил украинский лидер.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская лично поздравили Папу Римского в Ватикане.

После мессы супруги Зеленских будут иметь отдельную встречу с Папой Львом XIV.

Владимир Зеленский Ватикан Папа Римский Рим война в Украине инавгурация
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