Президент та Перша леді України привітали Папу Лева XIV

Подружжя Зеленських з Папою Римським. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською у неділю, 18 травня, прибули у Ватикан. Там вони привітали нового Папу Римського з інавгурацією.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Інавгурація Папи Римського

Володимир Зеленський та Олена Зеленська під час візиту до Ватикану особисто привітали нового Папу Римського Лева ХІV з інавгурацією.

Меса на площі Святого Петра офіційно встановить Папу Лева XIV як лідера 1,4 мільярда римо-католиків у світі.

Як раніше писало Reuters з посиланням на високопоставленого помічника українського президента, Зеленський був би радий зустрітися з іншими лідерами в кулуарах інавгурації.

Нагадаємо, прессекретар президента Сергій Нікіфоров повідомив, що після меси подружжя Зеленських зустрінеться з Папою Римським.

Також під час візиту Зеленський у Римі зустрівся з міжнародними партнерами, обговоривши санкції проти РФ.