Президент и Первая леди Украины поздравили Папу Льва XIV

Супруги Зеленские с Папой Римским. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Первой леди Еленой Зеленской в воскресенье, 18 мая, прибыли в Ватикан. Там они поздравили нового Папу Римского с инаугурацией.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Инаугурация Папы Римского

Владимир Зеленский и Елена Зеленская во время визита в Ватикан лично поздравили нового Папу Римского Льва ХIV с инаугурацией.

Месса на площади Святого Петра официально установит Папу Льва XIV как лидера 1,4 миллиарда римо-католиков в мире.

Как ранее писало Reuters со ссылкой на высокопоставленного помощника украинского президента, Зеленский был бы рад встретиться с другими лидерами в кулуарах инаугурации.

Напомним, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что после мессы супруги Зеленских встретится с Папой Римским.

Также во время визита Зеленский в Риме встретился с международными партнерами, обсудив санкции против РФ.