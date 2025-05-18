Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Зеленські зустрілися з Папою Римським Левом XIV — фото arrow

Зеленські зустрілися з Папою Римським Левом XIV — фото

18 мая 2025 16:51
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Зустріч Зеленських з Папою Римським Левом XIV у Ватикані — що відомо
термінова новина
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

У неділю, 18 травня, Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською провели аудієнцію з Папою Римським Левом XIV після завершення інавгураційної меси у Ватикані.

Фото зустрічі Зеленський опублікував у Telegram.

Реклама
Читайте также:

Зеленські зустрілися із Папою Римським

Зеленський подякував Понтифіку за зустріч, підкресливши, що для мільйонів людей у світі він є символом надії на мир. Президент зазначив, що авторитет Святого Престолу може відіграти важливу роль у досягненні справедливого завершення війни.

"Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією. Ми готові до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів", — заявив Зеленський.

Глава держави також подякував Святому Престолу за послідовну підтримку України та чітку позицію на захист тривалого миру, заснованого на справедливості.

Новина доповнюється...

Владимир Зеленский Италия Елена Зеленская Ватикан Папа Римский Рим
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама