Президент Украины в письме Трампу высказал новые предложения по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Рим. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в Риме встретился с руководством США, а именно с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и Госсекретарем Марко Рубио. Глава украинского государства сообщил, что направил особое письмо президенту США Дональду Трампу.

Об этом информирует Офис президента Украины на своем официальном сайте.

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Что в письме Зеленского Трампу

Президент Зеленский отметил, что направил президенту Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах. Он также выразил благодарность американскому правительству и народу за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией. Особенно господин Зеленский отметил усилия президента США Дональда Трампа и его команды по содействию урегулированию конфликта.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина активно поддерживает все предложения США и ведет конструктивный диалог с целью достижения справедливого и долгосрочного мира.

А еще президент Украины подробно рассказал о переговорах в Стамбуле, во время которых российская сторона выдвинула нереальные условия для установления длительного прекращения огня. Низкий уровень представительства России на переговорах свидетельствует об отсутствии полномочий у российской стороны принимать какие-либо решения, отметил он.

В ходе встречи были детально обсуждены позиции сторон и возможные шаги, которые могут способствовать изменению ситуации, в частности введение жестких санкций против России.

Также президент Украины проинформировал американских партнеров об актуальной ситуации на фронте.

Напомним, накануне Владимир Зеленский посетил Рим, где провел аудиенцию с Папой Римским Львом XIV. Встреча состоялась после завершения инаугурационной мессы.

Кроме этого сообщалось, что глава государства вместе с другими лидерами мира побывал на инаугурации нового понтифика.