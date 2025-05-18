Ікона "Божа Матір з немовлям" передана Зеленським у подарунок Папі Римському Леву XIV

Папа Римський Лев XIV та подружжя Зеленських. Фото: ОП

У неділю, 18 травня, Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською під час візиту до Ватикану вручили Папі Римському Леву XIV символічний подарунок — ікону "Божа Матір з немовлям". Вона написана на фрагменті ящика з-під важких артилерійських озброєнь, привезеного з-під Ізюма.

Фото глава держави опублікував у Telegram.

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За словами Зеленського, ікона символізує захист життя й долі українських дітей, які постраждали від війни. Особливо тих, кого Росія насильно депортувала з тимчасово окупованих територій.

Президент наголосив, що українці продовжують молитися за всіх депортованих дітей і сподіваються на підтримку Ватикану в питанні їх повернення додому.

"Це про наших дітей. Тих, хто постраждав від війни, кого викрали і кого дуже чекають удома, в Україні", — підкреслив глава держави.

Ікона "Божа Матір з немовлям". Фото: ОП

Нагадаємо, 18 травня Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською провели аудієнцію з Папою Римським Левом XIV після завершення інавгураційної меси у Ватикані. Також глава держави разом з іншими лідерами світу побував на інавгурації нового понтифіка.