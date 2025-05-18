Икона "Божья Матерь с младенцем" передана Зеленским в подарок Папе Римскому Льву XIV

Папа Римский Лев XIV и супруги Зеленские. Фото: ОП

В воскресенье, 18 мая, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской во время визита в Ватикан вручили Папе Римскому Льву XIV символический подарок — икону "Божья Матерь с младенцем". Она написана на фрагменте ящика из-под тяжелых артиллерийских вооружений, привезенного из-под Изюма.

Фото глава государства опубликовал в Telegram.

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По словам Зеленского, икона символизирует защиту жизни и судьбы украинских детей, пострадавших от войны. Особенно тех, кого Россия насильно депортировала с временно оккупированных территорий.

Президент подчеркнул, что украинцы продолжают молиться за всех депортированных детей и надеются на поддержку Ватикана в вопросе их возвращения домой.

"Это о наших детях. Тех, кто пострадал от войны, кого похитили и кого очень ждут дома, в Украине", — подчеркнул глава государства.

Икона "Божья Матерь с младенцем". Фото: ОП

Напомним, 18 мая Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской провели аудиенцию с Папой Римским Львом XIV после завершения инаугурационной мессы в Ватикане. Также глава государства вместе с другими лидерами мира побывал на инаугурации нового понтифика.