Президент Финляндии заявил, что Трамп все больше недоволен Путиным

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Финляндии Александер Стубб раскрыл подробности своего недавнего телефонного разговора с Дональдом Трампом. Он сообщил интересный факт о настроении Трампа в отношении диктатора РФ Владимира Путина.

Свое интервью Стубб дал каналу STT.

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Александер Стубб и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

По словам президента Финляндии, у Трампа в отношении Путина начинает лопаться терпение. Александер Стубб заявил, что в течение последних двух недель дела Украины в этом аспекте выглядят лучше.

"Зеленский терпелив, но Трамп начинает терять терпение к Путину", — сказал Стубб.

Президент Финляндии рассказал, что в субботу он провел длительный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, а в воскресенье утром — с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Стубб заявил, что Финляндия поддерживает участие Зеленского в предстоящем саммите НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге. Эта позиция появилась на фоне спекуляций о том, что Зеленского могут не пригласить, чтобы успокоить Трампа, который критиковал альянс и помощь Украине.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский направил особое письмо президенту США Дональду Трампу. Стало известно, что предложил президент Украины.

Также мы информировали, что лидеры ЕС планируют позвонить Трампу. Это произойдет накануне разговора американского лидера с российским диктатором Путиным.